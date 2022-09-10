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За минувшие сутки в Литве выявлены 988 новых случаев заражения COVID-19, смертей от коронавируса не фиксировалось, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.
С начала пандемии от коронавируса скончались 9295 человек.
Департамент статистики сообщает, что в общей сложности коронавирусом в Литве переболели 1 226 496 человек.
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