За минувшие сутки было проведено 9970 молекулярный тест (ПЦР) и 4839 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 364 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.