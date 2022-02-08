Коронавирус в Литве: 9844 новых случая и 9 смертей

3 из 9 скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.
Из установленных за минувшие сутки случаев 8405 были первичными заражениями, 1463 – вторичными и три пациента заразились в третий раз.
С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1619 человек, из них 97 – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 19 900 молекулярных (ПЦР) тестов и 2700 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 5219,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 47,7%, этот показатель также вырос за сутки.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 764 800 человек, от этой болезни умерло 8000 человек.
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