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За минувшие сутки в Литве было выявлено 984 новых случая заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 984 новых случая и одна смерть
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 795 человек, повторно - 179, десять человек заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 105 человек, из них восемь - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 210 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 40,7%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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