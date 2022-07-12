Коронавирус в Литве: 984 новых случая и одна смерть

Впервые заразились 795 человек, повторно - 179, десять человек заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 105 человек, из них восемь - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 210 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 40,7%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве упрощаются продажи рецептурных препаратов, появляются удаленные аптеки
В Литве рецептурные препараты и компенсируемые...
Осужденный за шпионаж Палецкис по интернету учредил ассоциацию: ее члены сообщают о планах ехать в Москву
Альгирдас Палецкис находится в Каунасском СИЗО. Он был...
В Литве растет не только количество больных, но и процент положительных результатов
За минувшие сутки в Литве было выявлено 984 новых случая...
Премьер Литвы: наша помощь Украине будет продолжаться до победы этой страны
Помощь Литвы Украине будет продолжаться до тех пор,...
Жительница Каунаса возмущена: на курорте вечером не работают аптеки
"Хорошо, когда все хорошо", – это выражение подходит для...