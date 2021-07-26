Коронавирус в Литве: 96 новых случаев, никто не умер

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 65,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,2%.

За минувшие сутки было сделано 2191 молекулярный (ПЦР) и 2062 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 281 тыс. 63 человека, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 1721.

От коронавируса в Литве скончались 4410 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9014 смертей.