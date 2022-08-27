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За минувшие сутки в Литве выявлено 954 новых случая заражения COVID-19, четыре человека скончались, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.
Koronavirusas LSMU Kauno ligoninėje
Koronavirusas LSMU Kauno ligoninėje
© Organizacijos nuotr.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболел 1 215 461 человек, скончались 9280 больных.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек составил 534,9 случая.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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