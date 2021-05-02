Коронавирус в Литве: 949 новых случаев, скончались 12 человек

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 573,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 249 680 случаев COVID-19.