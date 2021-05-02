Коронавирус в Литве: 949 новых случаев, скончались 12 человек

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За минувшие сутки в стране было выявлено 949 новых случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 573,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 249 680 случаев COVID-19.
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