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За минувшие сутки в Литве было выявлено 9488 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 9488 новых случаев и 12 смертей
© Vidmantas Balkūnas

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1764 человек, из них 104 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 856 361 человек, от этой болезни умерли 8236 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 4135,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 51,3%.

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