Коронавирус в Литве: 9488 новых случаев и 12 смертей

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1764 человек, из них 104 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 856 361 человек, от этой болезни умерли 8236 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 4135,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 51,3%.