aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 947 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в подельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 947 новых случаев и 25 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Среди умерших 21 человек был не привит или привит не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 297 человек, полную схему вакцинации завершили 974 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1823 пациента с COVID-19, 152 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 4,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 3,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1196 случая. Этот показатель сокращается с понедельника. Доля положительных тестов также снизилась до 13%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Аптеки расширяют свои функции: одна услуга стала особенно популярной (18)

Несмотря на то, что в настоящее время все внимание...

На этой неделе в Литву доставлено 69 тысяч доз вакцины от COVID-19 (9)

На этой неделе производители BioNTech и Pfizer и Moderna...

С понедельника ужесточаются требования к маскам: могут не впустить в магазин и транспорт (71)

В среду правительство решило, что жители будут обязаны...

TOP новостей

Не привился – можешь лишиться работы: в Литве возвращаются к вопросу обязательной вакцинации (33)

Латвия разрешила работодателям увольнять непривитых...

Šiuo metu prekiaujama įvairiausių gamintojų respiratoriais, tačiau reikia atidžiai žiūrėti kas ant jų rašoma

С понедельника в Литве в общественных местах можно находиться только в медицинских масках и респираторах (20)

С понедельника в Литве в общественных местах можно...

Около здания правительства Литвы - акция протеста против "паспорта возможностей" для детей с 12 лет

В понедельник у здания правительства Литвы проходит...

В Каунасе проходит акция протеста против введения "паспорта возможностей" для детей (2)

В 11 ч. около Каунасского муниципалитета собрались...

Коронавирус в Литве: 947 новых случаев и 25 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 947 новых случаев...