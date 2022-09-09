Впервые заразились 712 человека, повторно - 206, в третий раз - один человек.
По последним данным, в больницах проходят лечение 97 пациентов с COVID-19, из них 9 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 388,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 41,8%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.
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