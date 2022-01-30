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За минувшие сутки в Литве было выявлено 9332 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 9332 новых случая и 14 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

11 скончавшихся не были привиты.

За минувшие сутки 116 человекa были привиты первой дозой вакцины, второй - 323, третьей - 590 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1178 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 3771,6 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 39,7%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 673 518 человек, от этой болезни умерло больше 7860 человек.

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