По 4 умерших были старше 70 и 80 лет, один старше 60 лет. Самый старший был полностью привит, остальные либо непривиты, либо привиты, но не до конца.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 339,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 6,3%.

За минувшие сутки были сделаны 8188 молекулярных тестов (ПЦР) и 7195 антигенных тестов на COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирусом болели 305 605 человек, еще 8473 болеют до сих пор.

От COVID-19 скончался 4641 человек, из них 47 - полностью привитые. Прямо или косвенно с коронавирусом связаны 9366 смертей.