Коронавирус в Литве: 922 новых случая и 10 смертей

Самый молодой скончавшийся от ковида был из группы 20-29 лет. Он не был привит.

4 умерших были старше 70 лет, другие были из групп 40-69 лет и 80-99 лет. Все они были непривиты.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 349,4 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 6,2%.

За минувшие сутки были сделаны 9258 молекулярных тестов (ПЦР) и 7803 антигенных тестов на COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирусом болели 306 558 человек, еще 8846 болеют до сих пор.

От COVID-19 скончался 4655 человек, из них 47 - полностью привитые. Прямо или косвенно с коронавирусом связаны 9386 смертей.