Коронавирус в Литве: 92 новых случая, скончались два человека

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За минувшие сутки в Литве выявлено 92 случая коронавируса (COVID-19), скончались два человека, сообщил Департамент статистики.
Vilnius
Vilnius
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые коронавирусом заразились 78 человека, повторно заразились 13, в третий раз заболел 1 человек. С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 169 600 случаев.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 9190 человек. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 644.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней, приходящихся на 100 000 жителей, составляет 266,1 случаев.

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