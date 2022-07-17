Коронавирус в Литве: 92 новых случая, скончались два человека

Впервые коронавирусом заразились 78 человека, повторно заразились 13, в третий раз заболел 1 человек. С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 169 600 случаев.
С начала пандемии от COVID-19 умерли 9190 человек. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 644.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней, приходящихся на 100 000 жителей, составляет 266,1 случаев.
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