Коронавирус в Литве: 91 новый случай и одна смерть

Впервые заразился 81 человек, повторно - 9, один человек заразился в третий раз.
В больницах находится на лечении 119 больных COVID-19 пациентов, 5 из них - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 388,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 48,8%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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