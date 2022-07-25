aA
За минувшие сутки в Литве был выявлен 91 новый случай заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 91 новый случай и одна смерть
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые заразился 81 человек, повторно - 9, один человек заразился в третий раз.

В больницах находится на лечении 119 больных COVID-19 пациентов, 5 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 388,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 48,8%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

ВОЗ: нужны новые вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавируса спасли жизни миллионов людей,...

Профессор рассказал, кто подвержен большему риску заражения COVID-19 этой осенью

В Литве вновь резко подскочила заболеваемость...

Коронавирус продолжает мутировать: реальное число заражений в Литве может быть в 5-10 раз выше (1)

Коронавирус продолжает мутировать, и Европу накрывает...

TOP новостей

Возвращение коронавируса: настоящие цифры заставят вернуть маски еще до осени

Специалисты говорят, что число больных намного выше,...

В транзитных поездах, следующих через Литву, может быть больше россиян: причина неожиданная

С 1 августа 2022 года транзитом через Литву в...

За 6 месяцев этого года больше 10 000 белорусов получили вид на жительство в Литве

За 6 месяцев этого года 10 116 белорусов и 1687 россиян...

Спецэфир Delfi: пять месяцев войны — настроения и надежды украинцев

Прошло пять месяцев с момента нападения России на...

Возвращается литовское лето: один из дней будет особенно дождливым

В понедельник днем около Литвы ненадолго усилится...