Коронавирус в Литве: 902 новых случая и 6 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 773 случая были первичным заражениями, 128 – вторичными, один человек заразился в третий раз.
Это минимальное суточное количество первичных заражений с декабря прошлого года.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1093 человека - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 58 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 1346,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 33%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.
Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, 4 из них были полностью привиты.
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