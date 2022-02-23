Из выявленных за минувшие сутки 7 613 случаев были первичным заражениями, 1353 – вторичными и 11 пациентов заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1845 человек, из них 108 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 879,4 тыс. человек, от этой болезни умерли 8 316 человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3647,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 51%.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,6% жителей.
Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 60 лет, полностью привитыми были 7 из них.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД: Литва добивалась более широких санкций против России, но скорость была важнее (18)
Литва добивалась более широких санкций ЕС в...
Литва отказалась от списка пораженных коронавирусом стран (2)
Литва отказалась от списка пораженных коронавирусом...
Такого прежде не было: река вышла из берегов, жители просят о помощи
Жители удивлены силой реки Миния – ее воды добрались...
Экономист о предупреждении Медведева о росте цен на газ: у России остается все меньше шансов давить на Европу (47)
После того как Германия приняла решение о...
В Украине вводится режим чрезвычайного положения (1)
Со стороны СНБО "решение было принято", но следующий шаг...