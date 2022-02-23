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За минувшие сутки в Литве было выявлено 8 977 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

Из выявленных за минувшие сутки 7 613 случаев были первичным заражениями, 1353 – вторичными и 11 пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1845 человек, из них 108 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 879,4 тыс. человек, от этой болезни умерли 8 316 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3647,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 51%.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,6% жителей.

Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 60 лет, полностью привитыми были 7 из них.

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