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За минувшие сутки в Литве было выявлено 894 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 2 человека, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 894 новых случая и 2 смерти
© Vidmantas Balkūnas

За сутки впервые коронавирусом заболели 764 человека, во второй раз - 130 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 547 человек - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 27 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 431,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 16,5%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 80 лет, один из них был полностью привит.

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