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За минувшие сутки в стране было выявлено 89 новых случаев коронавируса, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 89 новых случаев, никто не умер
© DELFI / Josvydas Elinskas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 28,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней - 1%.

За минувшие сутки было сделано 5662 молекулярных (ПЦР) и 4608 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 662 человека, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 746.

От коронавируса в Литве скончались 4404 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8988 смертей.

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