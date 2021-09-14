4 из 5 скончавшихся были непривиты или привиты частично.

13 сентября первой дозой были привиты 4304 человек. Всего за сутки первой и второй дозой привили 10 400 человек.

В больницах на данный момент находятся 857 больных ковидом пациентов, 85 из них – в реанимации. За сутки количество больных в больницах увеличилось на 10 человек.