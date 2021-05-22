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За минувшие сутки в Литве подтверждены 882 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 8 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
Koronaviruso gydymas Kauno klinikose
© Kauno klinikos

За минувшие сутки было проведено 15 509 молекулярных (ПЦР) и 6579 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 479,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 4,3%.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 270 376 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4173 человека. С этой болезнью напрямую или косвенно связаны 8422 смерти.

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