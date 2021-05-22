За минувшие сутки было проведено 15 509 молекулярных (ПЦР) и 6579 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 479,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 4,3%.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 270 376 человек.
От коронавируса в Литве скончались 4173 человека. С этой болезнью напрямую или косвенно связаны 8422 смерти.
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