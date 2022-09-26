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За минувшие сутки в Литве выявлены 88 новых случаев заражения COVID-19, смертей от коронавируса не фиксировалось, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 88 новых случаев, смертей не фиксировалось
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 76 человек, повторно - 11, в третий раз - один.

В больницах проходят лечение 174 пациента с COVID-19, из них 10 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 626,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 442,7%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

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