Коронавирус в Литве: 869 новых случаев, скончались 8 человек

За минувшие сутки было проведено 9052 молекулярных теста (ПЦР) и 4524 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 339,2 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 217 005 случаев COVID-19. Статистически выздоровели и живы в настоящее время 199 767 человек, декларировано 156 338 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 9310 человек, декларированное число больных составляет 52 739.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3583 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7275 смертей.