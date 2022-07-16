Коронавирус в Литве: 867 новых случаев и ни одной смерти

Впервые коронавирусом заразились 673 человека, повторно заразились 186, в третий раз заболели 8 человек. С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 169 489 случаев. С начала пандемии от COVID-19 умерли 9186 человек.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 642.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней, приходящихся на 100 000 жителей, составляет 264,4 случаев.