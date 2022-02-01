Коронавирус в Литве: 8662 новых случая и 12 смертей

7 из 12 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1354 человек, из них 79 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 21 900 молекулярных (ПЦР) и 6000 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 4043,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 41,4%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело около 688 700 человек, от этой болезни умерли почти 7900 человек.