Коронавирус в Литве: 865 новых случаев, скончались 16 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 865 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 18 тыс. 364 молекулярных (ПЦР) и 6622 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 518,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 4,8%.
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