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За минувшие сутки в Литве подтверждены 860 новых случаeв коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 860 новых случаeв, скончались 15 человек
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1353 человекa.

Кроме того, в общую статистику смертей включен еще 5 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 181 028 случаев COVID-19, 126 548 человек выздоровели, 49 584 человекa все еще болеет.

От коронавируса в Литве скончались 2762 человека.

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Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 67 794 человекa, двумя дозами – 15 756 человек.

За минувшие сутки взяты 8364 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 911 616.

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