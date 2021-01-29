Коронавирус в Литве: 860 новых случаeв, скончались 15 человек

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1353 человекa.

Кроме того, в общую статистику смертей включен еще 5 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 181 028 случаев COVID-19, 126 548 человек выздоровели, 49 584 человекa все еще болеет.

От коронавируса в Литве скончались 2762 человека.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 67 794 человекa, двумя дозами – 15 756 человек.

За минувшие сутки взяты 8364 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 911 616.