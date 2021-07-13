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За минувшие сутки в стране было выявлено 86 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 86 новых случаев, никто не умер
© Vidmantas Balkūnas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 20,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,8%.

За минувшие сутки было сделано 5850 молекулярных (ПЦР) и 3964 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 302 человека, 565 из них все еще больны.

От коронавируса в Литве скончался 4401 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8973 смерти.

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