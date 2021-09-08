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За минувшие сутки в Литве было выявлено 854 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались пять человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 854 новых случая и 5 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Три умерших были старше 80 лет, два старше 70 лет. Самый старший был полностью привит, остальные либо непривиты, либо привиты, но не до конца.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 329,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 6,2%.

За минувшие сутки был сделан 6221 молекулярный тест (ПЦР) и 6317 антигенных теста на COVID-19.

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Всего с начала пандемии коронавирусом болели 304 600 человек, еще 8141 болеют до сих пор.

От COVID-19 скончались 4630 человек, из них 46 - полностью привитые. Прямо или косвенно с коронавирусом связана 9351 смерть.

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