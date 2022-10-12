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За минувшие сутки в Литве выявлено 852 новых случая заражения COVID-19, умерли четыре человека, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 852 новых случая, умерли 4 человека
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые заразились 643 человека, повторно - 194, в третий раз – 15 человек.

В больницах проходят лечение 179 пациентов с COVID-19, из них 11 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 406,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 32,5%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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