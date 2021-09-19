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За минувшие сутки в Литве был выявлено 848 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 13 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
За последние сутки 1535 человек были привиты первой дозой.
11 скончавшихся не были привиты.
В больницах с COVID-19 находится 951 пациент, 99 из них – в реанимации.
Всего с начала пандемии в Литве коронавирусом заболели 315 949 человек, все еще болеют 11 718.
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