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За минувшие сутки в Литве был выявлено 848 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 13 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
© Organizacijos nuotr.

За последние сутки 1535 человек были привиты первой дозой.

11 скончавшихся не были привиты.

В больницах с COVID-19 находится 951 пациент, 99 из них – в реанимации.

Всего с начала пандемии в Литве коронавирусом заболели 315 949 человек, все еще болеют 11 718.

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