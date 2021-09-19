За последние сутки 1535 человек были привиты первой дозой.

11 скончавшихся не были привиты.

В больницах с COVID-19 находится 951 пациент, 99 из них – в реанимации.

Всего с начала пандемии в Литве коронавирусом заболели 315 949 человек, все еще болеют 11 718.