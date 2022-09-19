aA
За минувшие сутки в Литве выявлены 84 новых случая заражения COVID-19, смертей от коронавируса не фиксировалось, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 84 новых случая, смертей не фиксировалось
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые заразились 67 человек, повторно - 16 в третий раз - 1 человек.

В больницах проходит лечение 158 пациентов с COVID-19, из них девять - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 521,8 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 45,8%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Минздрав: вакцины от подтипов омикрона BA.4 и BA.5 прибудут в Литву в октябре

Вакцина Pfizer и BioNTech , специально адаптированная для...

TOP новостей

Rustamas Liubajevas

Глава СОГГ Литвы: с полуночи до 9 ч. в Литву не впустили 11 россиян  поднят вопрос аналогичного запрета для белорусов

С 19 сентября в Литве действует ужесточенный контроль...

В Европе начинаются протесты, в Литве последствия могут быть гораздо хуже

Не пришлось ждать зимы, в Европе уже сейчас начались...

Литва закрывает границы для российских туристов

В понедельник в Литве вступает в силу запрет на въезд...

Atliekų deginimas

Дорогое отопление ждет и каунасцев, ситуацию может изменить решение правительства

Из-за войны в Украине быстро растут цены на биотопливо...

Погода не порадует: небольшие дожди пройдут во всех районах

В понедельник днем будет облачно с прояснениями. Во...