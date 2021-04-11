Коронавирус в Литве: 839 новых случаев, 12 человек скончались

Скопировать ссылку Коронавирус в Литве: 839 новых случаев, 12 человек скончались

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Департамент статистики Литвы сообщил о новых случаях коронавируса и смертей в стране за минувшие сутки.