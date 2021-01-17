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За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 836 новых случаев COVID-19 и 26 смертей.
Коронавирус в Литве: 836 новых случаев, 26 человек умерли
© Vidmantas Balkūnas

Количество новых случаев заболевания за последние сутки: 836

Общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц: 167 516

Количество смертей от Covid-19 за последние сутки: 26

Общее количество смертей от Covid-19: 2 445

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