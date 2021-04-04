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За минувшие сутки в стране было выявлено 833 новых случая COVID-19, 7 человек скончались, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 833 новых случая, 7 человек скончались
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки был проведен 5371 молекулярный тест (ПЦР) и 2486 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 379,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

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