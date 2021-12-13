Среди умерших 10 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 191 человек, полную схему вакцинации завершили 2310 жителей.
В больницах сейчас проходят лечение 1336 пациентов с COVID-19, 120 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 4700 молекулярных (ПЦР) и 722 антигенных теста на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей несколько снизился и составил 835,3 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней тоже снизилась и составила 10,9%.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 492 000 человек, скончалось - около 7000 человек.
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