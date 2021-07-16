За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 26,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней не изменилась и составила 0,9%.

За минувшие сутки было сделано 5339 молекулярных (ПЦР) и 2657 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 572 человека, за сутки несколько выросло число все еще болеющих - 716.

От коронавируса в Литве скончались 4404 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8985 смертей.