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За минувшие сутки в Литве выявлено 818 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 818 новых случаев и одна смерть
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 612 человек, повторно - 194, в третий раз - 12.

По последним данным, в больницах проходят лечение 123 пациента с COVID-19, из них 8 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 476 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 44,4%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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