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За минувшие сутки в Литве подтверждено 816 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 816 новых случаев, скончались 6 человек
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки было проведено 8496 молекулярных тестов (ПЦР) и 765 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 297 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

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