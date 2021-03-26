Коронавирус в Литве: 816 новых случаев, скончались 6 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 816 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 8496 молекулярных тестов (ПЦР) и 765 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 297 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,8%.
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