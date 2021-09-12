Коронавирус в Литве: 810 новых случаев и 16 смертей

По одному умершему были из групп 30–39 и 50–59 лет, двое - 60-69 лет, 5 - 80–89 лет и 7 - 70–79 лет. Пятеро из них были привиты.
За последние 7 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 381,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 6,3%.
За минувшие сутки было сделано 6190 молекулярных (ПЦР) и 5348 антигенных тестов на COVID-19.
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