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За последние сутки в Литве выявлено 809 новых случаев заражения COVID-19, зафиксировано 3 летальных исхода, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 809 новых случаев, зафиксировано 3 смерти
© DELFI / Andrius Ufartas

Впервые заразились 602 человека, повторно — 191, третий раз — 16 человек.

В стационарах лечатся 126 пациентов с COVID-19, из них 10 — в реанимации.

За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек приходилось 260,6 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 25,3%.

На начало февраля в сутки устанавливали более 14 тысяч. случаев заражения. Как минимум один раз коронавирусом в стране заразились более 1,2 млн человек.

В Литве 70% жителей привиты хотя бы одной дозой вакцины.

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