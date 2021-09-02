Коронавирус в Литве: 807 новых случаев и 8 смертей

Скончались три человека старше 80 лет, два – в возрасте 60 лет и по одному в возрасте более 70, 50 и 40 лет. Из них полностью привитыми были трое, это два человека старше 60 лет и один старше 80 лет. Оставшиеся были не привитыми.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 293,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного выросла и составила 5,2%.

За минувшие сутки в стране было сделано 7654 молекулярных теста (ПЦР) и 6466 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 300 339 человек, из них всё еще больны 7334 - этот показатель за сутки вырос.

От коронавируса в Литве скончался 4579 человек, из них 38 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9273 смерти.