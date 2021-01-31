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За минувшие сутки в Литве подтверждено 803 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил НЦОЗ.
Коронавирус в Литве: 803 новых случая, 12 человек скончались
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 104 человека.

Все еще болеют: 48 386.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 182 539 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 2 803 человека.

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