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За минувшие сутки в стране было выявлено 80 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 80 новых случаев, никто не умер
© DELFI / Josvydas Elinskas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 21,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней не изменилась и составила 0,8%.

За минувшие сутки было сделано 5731 молекулярный (ПЦР) и 3116 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 381 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 605 .

От коронавируса в Литве скончался 4402 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8976 смертей.

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