Коронавирус в Литве: 796 новых случаев и ни одной смерти

Впервые коронавирусом заразился 631 человек, повторно заразились 165.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 168 585 случаев. Сейчас болеют 9 116 человек.
С начала пандемии от COVID-19 умерли 9 188 человек.
За прошлые сутки из-за COVID-19 госпитализированы 15 пациентов.
Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 608.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней, приходящихся на 100 000 жителей, составляет 250 случаев.
За сутки привились 228 человек.
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