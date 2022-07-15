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За минувшие сутки в Литве выявлено 796 случаев коронавируса (COVID-19), случаев смерти не зафиксировано, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 796 новых случаев и ни одной смерти
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые коронавирусом заразился 631 человек, повторно заразились 165.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 168 585 случаев. Сейчас болеют 9 116 человек.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 9 188 человек.

За прошлые сутки из-за COVID-19 госпитализированы 15 пациентов.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 608.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней, приходящихся на 100 000 жителей, составляет 250 случаев.

За сутки привились 228 человек.

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