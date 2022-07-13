Впервые заразилось 634 человека, повторно - 153, шесть человек заразились в третий раз.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 233 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 42,1%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.