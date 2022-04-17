Коронавирус в Литве: 788 новых случаев и 4 смерти

Из выявленных за минувшие сутки 673 случая были первичными заражениями, 114 - вторичными, один человек заразился в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 685 человек, из них 49 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 657,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 22,2%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.