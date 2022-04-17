Коронавирус в Литве: 788 новых случаев и 4 смерти

Из выявленных за минувшие сутки 673 случая были первичными заражениями, 114 - вторичными, один человек заразился в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 685 человек, из них 49 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 657,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 22,2%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Кто из православных священников в Литве был вынужден оставить службу из-за позиции по Украине и что стоит за решениями митрополита?
Решение Виленско-Литовской епархии отстранить от...
Особенные защитники Мариуполя: они закалены даже больше, чем бойцы спецназа
Психологическая нагрузка на украинских солдат,...
Президент Литвы поздравил жителей с праздником Пасхи: борьба за свободу Украины – это и наша борьба
Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с супругой...
Актуально: график работы магазинов в Литве на Пасху
В пасхальное воскресенье почти все магазины закроют...
Война в Украине. Россия предложила украинским военным в Мариуполе сдаться
Почти два месяца продолжается российское военное...