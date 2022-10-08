Коронавирус в Литве: 784 новых случая и одна смерть

Впервые заразились 609 человек, повторно - 169, в третий раз – 6 человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек составил 453,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 34%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 000 случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
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