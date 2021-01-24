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За минувшие сутки в Литве на коронавирус было проверено 5623 образца, 773 оказались положительными. Сообщается также, что коронавирус унес жизни еще 18 человек.
Коронавирус в Литве: 773 новых случая, 18 человек скончались
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки 159 человек выздоровели.

Общая статистика смертности включает еще три случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была объявлена раньше.

В Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 176 624 человека, 119 085 человек выздоровели, 52 892 - все еще болеют.

Всего от коронавируса умерли 2 649 человек.

В Литве первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 58 039 человек, обеими дозами - 8 997 человек.

За минувшие сутки в стране было проведено 5 623 теста по подозрению на коронавирус, всего с начала пандемии сделано 1 867 777.

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