Коронавирус в Литве: 773 новых случая, 18 человек скончались

За минувшие сутки 159 человек выздоровели.

Общая статистика смертности включает еще три случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была объявлена раньше.

В Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 176 624 человека, 119 085 человек выздоровели, 52 892 - все еще болеют.

Всего от коронавируса умерли 2 649 человек.

В Литве первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 58 039 человек, обеими дозами - 8 997 человек.

За минувшие сутки в стране было проведено 5 623 теста по подозрению на коронавирус, всего с начала пандемии сделано 1 867 777.