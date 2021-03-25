Коронавирус в Литве: 769 новых случаев, скончались 4 человека

За минувшие сутки было проведено 7694 молекулярных теста (ПЦР) и 902 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 278,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,4%.